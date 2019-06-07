Fenerbahçe Zajc'ın fiyatını belirledi
Serie? A'ya averajla tutunan Genoa, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için kesenin ağzını açacak. Ligin ilk yarısında Empoli'de oynadığı dönemde de Sloven on numarayı takip eden ?Genoa, Zajc için ?Fenerbahçe'ye 6 milyon ?Euro teklif etti. Sarı lacivertlilerin talebiyse 10 milyon Euro.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...
- Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!
- Başakşehir'den Fenerbahçe'ye şok!
- Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Gianluigi Buffon...
- Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!
- Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!
- Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.