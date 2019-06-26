"Fenerbahçe yönetimi bu seneyi zor çıkarır" | Video haber
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın tercihini İstanbul kulüplerinden yana kullanmasını beklediğini söyledi. Ali Koç yönetimini eleştiren Belgin, "Fenerbahçe yönetimi bu seneyi zor çıkarır. " yorumunda bulundu.
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