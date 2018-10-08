"Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray değil Fatih Terim"
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından teknik direktör Ümit Özat, A Spor'un Ana Haber programında önemli açıklamalarda bulundu. Özat, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibinin Galatasaray değil Fatih Terim olduğunu söyledi.
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