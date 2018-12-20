Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Giresunspor'a konuk olacak. Bugün saat 20:30'da başlayacak karşılaşma a2'den naklen ekranlara gelecek.
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