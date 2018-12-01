Fenerbahçe taraftarlarına İspanya'da büyük ayıp!
Barcelona - Fenerbahçe maçından önce İspanyol polisi, Fenerbahçe taraftarının üst aramasını köpek eşliğinde yaptı.
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