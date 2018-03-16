Fenerbahçe taraftarı 'Truva' yaptı! – Fotomaç TV
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    Fenerbahçe taraftarı 'Truva' yaptı!

    Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarlara açık antrenman yaptı. Galatasaray TV'nin yayınında bir Fenerbahçe' taraftarının '6' yaptığı anlar ekranlara yansıdı!

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    16 Mart 2018, Cuma
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