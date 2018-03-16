Fenerbahçe taraftarı 'Truva' yaptı!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarlara açık antrenman yaptı. Galatasaray TV'nin yayınında bir Fenerbahçe' taraftarının '6' yaptığı anlar ekranlara yansıdı!