Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesi Medical Park Stadyumu'na hareket eden sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın takım otobüsündeki moralsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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