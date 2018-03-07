Fenerbahçe Stadyumu taraftara açtı – Fotomaç TV
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    Fenerbahçe Stadyumu taraftara açtı

    Fenerbahçe, Ülker Stadyumunun kapılarını taraftara açtı. A Spor muhabiri Evren Yavuz ve Kadir Mercan, Fenerbahçe Stadını ve sarı - lacivertli kulübün müzesini izleyicilere aktardı. İşte detaylar...

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    07 Mart 2018, Çarşamba
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