Fenerbahçe son 4 haftada çöktü
Fenerbahçe Süper Lig'de son 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertliler son olarak Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetti.
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