Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünde öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve kritik puanlar kaybetti. Sarı-lacivertliler 5 maçtan da galip gelemedi.
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