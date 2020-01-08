Fenerbahçe Simon Falette transferini böyle duyurdu
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli stoper Simon Falette'nin transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Falette'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını bu video ile duyurdu.
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