Fenerbahçe sezonu açıyor | Video haber
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz'da başlayacak.
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