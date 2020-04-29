Fenerbahçe scout ağını genişletiyor
Son yıllarda transfere büyük bütçeler ayırmasına karşın başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, scout ağını güçlendirmek için harekete geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık
- Emre Belözoğlu görev başına! İşte tek telefonla ulaşabileceği önemli isimler
- Fenerbahçe'nin başına sürpriz isim!
- Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
- İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!
- Fenerbahçe ve Beşiktaş için yazdılar! 'Braida artık hazır'
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan piyangosu! 20 milyon...
- Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.