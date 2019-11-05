Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kayserispor Fenerbahçe maçı değerlendirdi. Peki Fenerbaçhe şampiyon olabilir mi? İşte detaylar...
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