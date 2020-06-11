Fenerbahçe resmen duyurdu! Corona virüsü test sonuçları...
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, önemli bir gelişmeyi paylaştı. Sarı lacivertliler, takımda yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıklarken, müjdeli haber verdi.
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