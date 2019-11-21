Fenerbahçe Mykolenko'nun peşinde
Fenerbahçe, Ukraynalı sol bek Mykolenko'nun peşinde... Ara transferde savunmanın soluna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgileniyor.
Fenerbahçe futbolcu izleme komitesinin bir süredir izlediği Mykolenko için teknik heyete olumlu rapor verdiği bildirildi... Sarı-lacivertliler, genç sol beki son olarak EURO 2020 elemelerinde Ukrayna'nın Sırbistan deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta da takip etti.
3 sezondur Dinamo Kiev'in A takımında forma giyen Vitalii Mykolenko, bu sezon oynadığı 20 resmi karşılaşmada 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu
- Fenerbahçe'de son dakika ilk 11 bombası! Sergen Yalçın haberi alınca...
- Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti
- Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...
- Fenerbahçe'den transfer çıkarması! İşte hedefteki 4 isim
- Fenerbahçe - Kasımpaşa | ilk 11'ler
- Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Comolli ve Ersun Yanal...
- Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.