Fenerbahçe Mykolenko'nun peşinde

Fenerbahçe futbolcu izleme komitesinin bir süredir izlediği Mykolenko için teknik heyete olumlu rapor verdiği bildirildi... Sarı-lacivertliler, genç sol beki son olarak EURO 2020 elemelerinde Ukrayna'nın Sırbistan deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta da takip etti.

3 sezondur Dinamo Kiev'in A takımında forma giyen Vitalii Mykolenko, bu sezon oynadığı 20 resmi karşılaşmada 1 gol attı ve 4 asist yaptı.