Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | İlk 11'ler
Süper Lig'in 19. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Zirve yarışında olan iki takım, Fenerbahçe ve Başakşehir'in karşılaşması nefesleri kesecek. Bu kritik maç öncesi Fenerbahçe, 34 puanla ligde 4. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir ise 36 puanla lig ikincisi. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu..
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