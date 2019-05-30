Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Fenerbahçe görüşmelerini sürdürdüğü Alman golcü Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Slimanı'den beklediği verimi alamayan, İspanyol golcüsü Soldado'nun ise sözleşmesi sona eren sarı lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında Max Kruse yer alıyordu.
Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan sözleşmesi 30 haziran'da bitecek ve serbest kalacak oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
Sarı lacivertliler, bu görüşmede 31 yaşındaki golcüye 2+1 yıllık sözleşme önerip, Alman futbolcunun kararını beklemeye başlamıştı.
Max Kruse'nin kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve Fenerbahçe'ye olumlu mesaj yolladığı öğrenildi. Alman futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde sonlandırması bekleniyor.
3 sezondur Werder Bremen forması giyen Kruse, geride kalan sezonda 36 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 12 gol-13 asistlik performans gösterdi.
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