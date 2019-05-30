Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Fenerbahçe görüşmelerini sürdürdüğü Alman golcü Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Slimanı'den beklediği verimi alamayan, İspanyol golcüsü Soldado'nun ise sözleşmesi sona eren sarı lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında Max Kruse yer alıyordu.

Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan sözleşmesi 30 haziran'da bitecek ve serbest kalacak oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Sarı lacivertliler, bu görüşmede 31 yaşındaki golcüye 2+1 yıllık sözleşme önerip, Alman futbolcunun kararını beklemeye başlamıştı.

Max Kruse'nin kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve Fenerbahçe'ye olumlu mesaj yolladığı öğrenildi. Alman futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde sonlandırması bekleniyor.

3 sezondur Werder Bremen forması giyen Kruse, geride kalan sezonda 36 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 12 gol-13 asistlik performans gösterdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
30 Mayıs 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN