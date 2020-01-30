Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a çifte müjde!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekipte dev derbi öncesi çifte müjde yaşandı. İyileşen Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge Fenerbahçe mücadelesinde forma giyebilecek.
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Ekuban ve Sturridge sevinci yaşanıyor. İyileşen Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge takımla çalışmalara başladı.
İki oyuncunun da ağrılarını atlattığı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek seviyeye geldikleri belirtildi. Kuvvet antrenmanlarını sürdüren Ekuban ve Sturridge'nin dönüşü Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'i de bir hayli memnun etti.
Yıldız isimlerin takıma katılmasıyla birlikte Çimşir'in de Fenerbahçe derbisi öncesi eli kuvvetlendi. Hüseyin Çimşir'in zorlu randevuda Caleb Ekuban'ı ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.
Trabzonspor teknik patronunun, fiziksel olarak toparlanma sürecinin sonuna gelen Sturridge'ı ise 'hamle oyuncusu' olarak kenarda bekletmesi bekleniyor. Hüseyin Çimşir, İngiliz yıldızı maçın gidişatına göre sahaya sürecek.
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