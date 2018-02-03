"Fenerbahçe lige havlu attı!"
A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini değerlendirdi. Yağcıoğlu, sarı-lacivertli takımın bu maçla beraber lige havlu attığını söyledi.
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