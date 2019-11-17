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Fenerbahçe liderlik hesabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kayıpsız geçerek liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor'un 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin gözü zirvede.

Her fırsatta devre arasına lider girmenin önemine vurgu yapan teknik direktör Ersun Yanal, milli aradan sonra art arda oynayacakları Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kırılma noktası olarak görüyor.

Yanal, milli arada sık sık yaptığı toplantılarla oyuncularını deplasmanda oynayacakları bu iki mücadele motive ediyor..

Tecrübeli teknik adamın, "Biz her zaman kendimize bakacağız. Malatya ve Göztepe deplasmanları önemli. Bunları üst üste kazanırsak, liderlik yolumuz açılır. Bu virajı kayıpsız geçmemiz şart" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, dış sahadaki bu iki maçı kazanarak Fenerbahçe'nin deplasman karnesini de düzeltmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alabildi.

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17 Kasım 2019 , Pazar
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