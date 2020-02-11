Fenerbahçe liderliği unuttu
Süper Lig'de 6. sıraya gerileyen Fenerbahçe, en son bu sezonun 2. haftasında liderlik koltuğunda oturmuştu. Sarı-lacivertliler son 4 yılda sadece 2 hafta lider oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mauricio Isla'dan flaş transfer itirafı! "Beni 3 kez aradı"
- Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu
- Fenerbahçe - Maccabi Fox maçından kareler...
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
- Vedat Muriç'e niyet Trabzonspor'un iki yıldızına kısmet!
- Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar
- Golcü isim teklifi doğruladı! ''Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm''
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ayrılıyor! İşte yeni takımı... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.