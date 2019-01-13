Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'i andı
Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.
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