Fenerbahçe kupaya farklı başladı
Fenerbahçe yükselen formunu Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü... Süper Lig'de adım adım zirveye yürüyen sarı-lacivertliler, kupada Tarsus İdman Yurdu engelini de kayıpsız geçerek 5. tura yükselmeyi başardı.
Ersun Yanal'ın ekibi deplasmanda 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. sarı-lacivertli ekibin golleri Sadık, Deniz Türüç ve Tolgay'dan geldi.
Etkili futbolcunu bir de golle süsleyen Deniz Türüç'ün performansı teknik heyeti memnun etti.
Kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kayserispor mücadelesine çevirildi.
Denizlispor ve Konyaspor'u mağlup ederek lider Aytemiz Alanyaspor'la arasındaki puan farkını bire indiren sarı-lacivertliler, Kayserispor engelini de 3 puanla aşmak istiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Emre Belözoğlu Ibrahımovic'le aynı 11'de!
- İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı
- Bir tarafta kaburga kırığı bir tarafta hayal! Emre Belözoğlu ve Falcao...
- Fenerbahçe'den transfer şov! Kimse beklemiyorken 4 dünya yıldızı daha...
- Fenerbahçe'nin ocak ayı hedefi belli oldu! Daha önce Türkiye'ye...
- Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...
- 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı!
- Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.