Fenerbahçe kupaya farklı başladı

Ersun Yanal'ın ekibi deplasmanda 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. sarı-lacivertli ekibin golleri Sadık, Deniz Türüç ve Tolgay'dan geldi.

Etkili futbolcunu bir de golle süsleyen Deniz Türüç'ün performansı teknik heyeti memnun etti.

Kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kayserispor mücadelesine çevirildi.

Denizlispor ve Konyaspor'u mağlup ederek lider Aytemiz Alanyaspor'la arasındaki puan farkını bire indiren sarı-lacivertliler, Kayserispor engelini de 3 puanla aşmak istiyor.