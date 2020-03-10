Fenerbahçe kritik virajda
Son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe'de, yönetimin kısa süre içerisinde sorunlara çözüm bulması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam ve UEFA lisansı sorunları çözüm bekliyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?
- Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değerlendirdi
- Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...
- Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
- Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
- Fenerbahçe'den resmi açıklama! Ersun Yanal...
- Fenerbahçeli futbolcudan çarpıcı sözler! "Beni neden oynatmadı bilmiyorum"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.