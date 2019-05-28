Fenerbahçe Kostas Fortunis'in peşinde
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Fenerbahçe Kostas Fortunis'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kostas Fortunis ile temasa geçti.

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki 10 numara Kostas Fortunis ile temasa geçildi. Bu sezon 48 maçta 18 gol, 6 asist ile oynayan Fortunis'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kostas Fortunis kimdir?

16 Ekim 1992 Trikala doğumlu olan Fortunis 1.83 boyunda ve 10 numara mevkiinde forma giyiyor. 26 yaşındaki yıldız isim futbola doğduğu kent olan Trikala'da başladı.

Fortunis daha sonra sırasıyla Asteras Tripolis, Kaiserslautern ve Olympiakos formaları giydi. 26 yaşındaki futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana Olympiakos forması giyiyor.

Yenetekli futbolcunun Olympiakos ile 3 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon takımında 48 maça çıkan Yunan 10 numara 18 gol atıp, 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kostas Fortunis'in 2020 yılının haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

Yunanistan Milli Takım formasını 40 kez giyen yıldız futbolcu 4 gol atma başarası gösterdi.

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28 Mayıs 2019 , Salı
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