Fenerbahçe kongresinde gerginlik
Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Ali Koç'un konuşması sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım müdahalede bulundu.
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