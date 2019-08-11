Fenerbahçe Kolarov için beklemede
Aleksandar Kolarov'u henüz kadrosuna katamayan ?Fenerbahçe, Roma kulübü fiyat indirimi yapana kadar transferi beklemeye aldı.
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