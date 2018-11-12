Fenerbahçe Koeman ile çıkışa geçti
Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun yerine takımın başına gelen Erwin Koeman yönetiminde çıkışa geçti.
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