Fenerbahçe Kjaer için geri sayıma geçti
Savunmasını güçlendirmek için en az bir stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe eski futbolcusu Simon Kjaer'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
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