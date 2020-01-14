Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak mücadele atv'den naklen ekranlara gelecek.
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