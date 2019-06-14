Fenerbahçe kaptanına kavuşuyor | Video
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Yönetim, Emre Belözoğlu için görkemli bir imza töreni hazırlıyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya gelmiş ve ikili transfer konusunda son detayları konuşmuştu. Yapılan görüşmeler sonrası taraflar her konuda prüzleri giderdi ve Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
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