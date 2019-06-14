Fenerbahçe kaptanına kavuşuyor | Video

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya gelmiş ve ikili transfer konusunda son detayları konuşmuştu. Yapılan görüşmeler sonrası taraflar her konuda prüzleri giderdi ve Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 1 yıllığına anlaşmaya vardı.