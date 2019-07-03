Fenerbahçe kamp için Topuk Yaylası'nda | Video haber
Fenerbahçe kamp için Topuk Yaylası'nda... Sarı lacivertliler yeni sezon için kamp çalışmalarına başlıyor.
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