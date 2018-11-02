Fenerbahçe kafilesi TT Stadı'na hareket etti
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    Fenerbahçe kafilesi TT Stadı'na hareket etti

    Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, tesislerden ayrıldı.Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün 21.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı. Yoğun taraftar desteği ile mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na hareket eden Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler de takım otobüsünde yer aldı.

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    02 Kasım 2018, Cuma
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