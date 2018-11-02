Fenerbahçe kafilesi TT Stadı'na hareket etti
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, tesislerden ayrıldı.Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün 21.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı. Yoğun taraftar desteği ile mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na hareket eden Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler de takım otobüsünde yer aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ali Koç, Phillip Cocu'ya bu sözlerle veda etti: "Yazık!"
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çılgınlığı
- İşte Phillip Cocu'nun yeni adresi! Milli Takım...
- Unutulmaz derbi sözleri
- Fenerbahçe yine kaybetti! Capsler patladı...
- Fenerbahçe'ye çirkin ayrımcılık!
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala iki takımın son durumu!
- Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i! Barış Alıcı...