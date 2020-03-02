Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele için sarı-lacivertli kulüp şehre iniş yaptı.
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