Fenerbahçe kafilesi stada ulaştı
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Ülker Stadı'na ulaştı.
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