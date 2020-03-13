Fenerbahçe kafilesi Konya'da
Süper Lig'de 26. hafta maçında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi.
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