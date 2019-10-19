Fenerbahçe kafilesi Denizli'ye ulaştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi. İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı.
Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu ve futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geçti.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse'nin kafilede yer almadı.
Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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