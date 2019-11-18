Fenerbahçe istatistiklerde zirvede

Süper lig'de geride kalan 11 haftada Fenerbahçe, birçok alanda zirvede yer aldı.

Lider Demir Grup Sivasspor'un 1 puan gerisinde olan sarı lacivertliler, istatistiklerdeki başarısıyla dikkat çekti. Maç başına topa sahip olma oranı yüzde 64,2 olan Fenerbahçe bu alanda ilk sırada bulunuyor.

Topa sahip olma oranının yanı sıra 11 haftada toplam 201 şut çeken sarı kanarya, bu şutların 68'inde isabet buldu. böylece Fenerbahçe Süper Lig'de en çok şut çeken ve en çok isabetli şut çeken takım olmayı başardı.

Fenerbahçe isabetli pas istatistiğinde de rakiplerini geride bıraktı. 11 haftada attığı 5431 isabetli pasla ilk sırada yer alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, isabetli pas verisinde de yüzde 85,3 oranıyla yine zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ayrıca 150 kilit pas ile bu istatistikte de en iyi takım olmayı başardı.

Rakip yarı sahanın son bölümündeki istatistiklerde de ilk sıranın sahibi olan Fenerbahçe, üçüncü bölgede 1981 kez topla buluşurken aynı bölgede yaptığı 1330 pas ile de rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı lacivertliler ceza sahasında 296 kez topla buluşarak bu istatistikte de zirvenin sahibi oldu.