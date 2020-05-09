Fenerbahçe İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Gölcükspor’da forma giyen İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
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