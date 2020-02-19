Fenerbahçe ilk yarıdaki performansından uzaklaşıyor
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, son 12 haftaya girilirken şimdiden 6 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler son 3 karşılaşmada sadece 1 puan çıkarabildi.
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