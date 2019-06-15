Fenerbahçe ilk transferini yaptı | Video
Fenerbahçe, Wolfsburg'da forma giyen genç futbolcu Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brahimi'nin talepleri şoke etti
- Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!
- Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!
- Fenerbahçe'nin görüştüğü sürpriz ismi açıkladılar!
- Alman basınından flaş Max Kruse iddiası! Fenerbahçe...
- Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
- Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu
- TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.