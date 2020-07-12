Fenerbahçe ile Sivasspor 28. kez karşılaşıyor!
Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 karşılaşmanın 17’sini Fenerbahçe, 5’ini Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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