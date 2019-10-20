Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, 39. randevuda... İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.
Denizlispor, Süper lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı.
Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.
Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı.
Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra oynadığı tüm maçlarda galip geldi.
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.
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