Fenerbahçe ile Ankaragücü 102. kez
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Ankaragücü Süper Lig'de 102. kez karşı karşıya gelecek.
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