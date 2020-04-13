Fenerbahçe iki yıldız için harekete geçti!
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sevilla'dan Rony Lopes ve Inter'den Asamoah'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin, ligler başlar başlamaz iki isim için harekete geçeceği öğrenildi.
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