Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Eljaro Elia...
Fenerbahçe için Hollanda basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Elia için sarı lacivertlilerin devreye girdiği yazıldı.
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