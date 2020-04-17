Fenerbahçe için Bogdan Planic iddiası
Rumen basını, Fenerbahçe'nin Steaua Bükreş'in Sırp stoperi Planic'e teklif yaptığını iddia etti...
Bu sezon stoper transferinde istediğini bulamayan Fenerbahçe'nin, Bogdan Planic için devreye girdiği iddia edildi...
Rumen basınından Sport sitesinin haberinde Steaua Bükreş forması giyen Planic'e Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtildi...
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp stoperin kontratında 1 yıllık opsiyon bulunuyor... Ancak yüksek maaş talep eden Planic ile Rumen kulübünün başkanı Becali arasındaki görüşmelerde sıkıntı yaşanıyor... Taraflar henüz anlaşma sağlayamadı...
Rumen sitesinin iddiasına göre ise 28 yaşındaki stopere Eintracht Frankfurt, Ural ve Fenerbahçe teklif sundu...
Sırbistan'da OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina formaları giyen Planic, 3 sezondur Steaua Bükreş'te oynuyor... 1.91'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Sırp stoper bu sezon 30 resmi maçta forma giydi ve 2 kez kırmızı, 10 kez sarı kart gördü...
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