Fenerbahçe iç sahada kayıp
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, evinde de taraftarını mutlu edemiyor. Sarı-lacivertli ekip, son 28 sezonun en kötü iç saha performansına sahip durumda...
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