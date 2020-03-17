Fenerbahçe hüsranı yaşıyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışına çıkan Fenerbahçe, son 2 sezonda başarının uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler bu sezon 7 maçtır galibiyet elde edemiyor.
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